Вакцинация от COVID-19: отвечает вирусолог

Есть два мнения о вакцинах, одно из них - это необходимо и вполне безопасно для большинства людей. Второе мнение - это опасно, но необходимо. И проводить вакцинацию надо тогда, когда это крайне необходимо и со всеми разумными мерами предосторожности рассказала Надежда Михайловна Жолобак, вирусолог, к.б.н., старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Заболотного Д.К. НАН Украины.

Нельзя причесывать все под одну гребенку, в том числе и решение вопроса о применении вакцин. Есть инфекционные заболевания, которые представляют существенную угрозу для человека. Именно для борьбы с такими инфекциями и были созданы первые вакцины: против оспы (профилактическая), против бешенства (лечебная). Разработка противополиомиелитной вакцины – отдельная страница победы вакцинологии над детским параличем.

Увы, проведение вакцинации не является для организма совершенно безобидным процессом. Это введение в организм определенным образом измененного инфекционного агента или его составляющих, которые должны вызвать формирование невосприимчивости организма к повторному развитию заболевания в условиях последующего контакта с циркулирующим в окружающей среде возбудителем. Проведение вакцинаций оправдано при условии, что опасность болезни выше, чем последствия от применения вакцин – количество погибших вследствие заболевания существенно выше, чем количество побочных эффектов от проведения вакцинации.

Большая часть известных вакцин, которые давно применяются – это вакцины, содержащие убитые либо ослабленные вирусы. Сегодня разработаны и применяются, в частности против SARS-COV-2, вакцины нового типа mRNA, ДНК вакцины, векторные вакцины? Какие есть принципиальные отличия этих разновидностей вакцин от так скажем "традиционых"? Таят ли они какую-то неведомую опасность для нас с вами?

Традиционные вакцины создавались на основе живых аттенуированных или убитых штаммов вирусов. То есть в организм вводили полноразмерный неинфекцинный или слабо инфекционный вирус, что обеспечивало формирование иммунного ответа, похожего на такой, который формируется в условиях обычного инфекционного процесса.

Еще с начала 90-х годов начали проводить работы, направленные на создание ДНК и РНК вакцин. Более 500 различных клинических исследований, проведенных до 2018 года включительно, не позволили зарегистрировать и получить разрешение для применения ни одной такой вакцины, поскольку они отличались низкой способностью заражать человека, слабой иммуногенностью, необходимостью проведения повторных бустерных вакцинаций.

Вакцинация против SARS-COV-2 происходит в два этапа, и вторая доза является, как Вы сказали, бустерной. Что это такое?

Формирование иммунного ответа сродни процессу обучения: для того, чтобы запомнить что-либо хорошо, нужно повторять то, что запоминаешь. Такую же задачу и выполняет повторное введение вакцины: происходит закрепление способности реагировать на раздражитель. И если вакцина адекватная, то и последующие контакты с этим же возбудителем тоже будут работать как стимуляторы для закрепления полученной способности. Вот такой процесс повторных контактов с молекулой-раздражителем в составе вакцины (антигеном) или просто возбудителем заболевания и называется бустер-эффектом.

Помимо ДНК и РНК вакцин разработаны векторные вакцины, в которых для транспортировки в клетку чужеродного генетического материала используются вирусы, в частности для вакцины "Спутник V" использован аденовирус человека. Для таких целей часто используют также и аденовирус обезьян, ряд других вирусов. В 2020 году разнообразные разрабатываемые, но ранее неиспользованные вакцины были предложены как средство для борьбы с коронавирусной инфекцией. Конечно, прежде всего, должен настораживать факт, что для этих вакцин не проведен весь стандартный цикл доклинических исследований, а теперь клинические исследования проходят уже в "полевых условиях"...

Создание вакцин против инфекционных агентов, вызывающих респираторные заболевания – бесконечный процесс, поскольку эти вирусы обладают повышенной способностью к изменению. Такое явление – норма в царстве вирусов, поскольку их основное свойство – изменяться, захватывая часть генетической информации клетки-хозяина и переносить ее – по мере возможности – в другую клетку, организм. К примеру, уже зафиксировано несколько тысяч новых изолятов коронавируса человека. На данный момент говорят о новых вариантах коронавируса – из Британии (распространен более, чем в 50 странах), из Южной Африки (не менее, чем в 20 странах, в т.ч. в Британии), из Бразилии. Позже – появятся другие, из других мест. И это – закономерный процесс.

Вакцины, разработанные к более ранним вариантам коронавируса, для новых вариантов закономерно будут менее эффективны. Об этом открыто говорят и сами производители вакцин. То есть, как и в случае с гриппозной инфекцией, будет необходима постоянная разработка новых вакцин, учитывающих возникающие в вирусе изменения.

Иммунитет и вакцинация, какая именно защита должна возникнуть в организме человека. Может ли вакцинация навредить нашему иммунитету?

Предполагается, что проведение вакцинации должно сопровождаться формированием иммунного состояния к возбудителю или его составляющим, включенным в состав материала, используемого для вакцинации. Эффективность такой процедуры оценивается по уровню циркулирующих в крови антител, определяемых не ранее, чем через 28 суток после вакцинации.

Естественная продолжительность циркуляции антител в сыворотке крови составляет 4-6 мес. В дальнейшем – если вы не контактируете с возбудителем – уровни антител начинают падать. Это азбука иммунологии.

Может ли вакцинация навредить нашему иммунитету? Да, конечно! Не считая прописанных в инструкции возможных побочных эффектов, есть еще одна существенная угроза. В случае, если после введения вакцины в организме формируется низкоаффинные антитела, при последующем контакте с возбудителем может реализоваться феномен антитело-зависимой клеточной цитотоксичности. Полное его описание было сделано еще в 1964 году Hawkes, хотя впервые зафиксировал этот феномен еще Д.К. Заболотный – всемирно известный микробиолог, первый президент Всеукраинской академии наук, основатель и первый директор Института микробиологии. В 1899 г. в Вэнчане (Монголия) на пятые сутки после введения противочумной сыворотки он наблюдал появление пустулезной формы чумы у больного с бубонной чумой. И объяснил это явление примерно так же, как сегодня объясняют феномен антитело зависимой цитотоксичности: антитела, неспособные нейтрализовать возбудитель чумы, распространили его по фагоцитирующим клеткам и усилили инфекционный процесс.

Взрослый или ребенок перед вакцинацией может иметь такое состояние иммунитета, которое может явиться причиной для возникновения различных осложнений, так ли это? Надо ли проводить исследование иммунной системы перед вакцинацией или достаточно осмотра и опроса врача перед этим?

В случае с вакцинацией против коронавируса разумным действием является определение титров противовирусных антител. Их наличие свидетельствует о том, что человек уже переболел, у него уже естественным путем сформирован гуморальный иммунный ответ. Поэтому при положительном тесте проведение вакцинации теряет смысл. Что самое интересное в респираторных инфекциях (в частности, это показано и для вирусов гриппа) – в организме на всю жизнь сохраняется память о том штамме вируса, с которым произошла первая встреча ранее не болевшего организма. Это так называемый инфекционный иммунологический или антигенный импринтинг.

Еще одна важная сторона противовирусного иммунного ответа – это состояние клеточного иммунного звена. И если сейчас разработано множество тест-систем для определения IgG, IgM, IgА ­– ключевых составляющих гуморального ответа, то клинических тестов для определения состояния клеточного иммунного ответа вообще нет.

В вакцинах применяются адъюванты для стимуляции формирования выраженного иммунного ответа организма на вводимую вакцину, а есть ли способ быстро "подготовить" иммунитет человека перед вакцинацией для того, чтобы выраженный иммунный ответ сформировался более гарантированно?

Логика применения адьювантов в вакцинах – это обеспечение более длительного сохранения антигена в организме, что сопровождается, соответственно, его более длительным раздражающим действием на иммунную систему для усиления иммунного ответа организма.

Можно стимулировать иммунную систему до вакцинирования: ввести в организм вещества, которые активируют "запуск" противовирусного ответа. Например, индукторы интерферона. На их фоне введение вакцины будет сопровождаться более сильным иммунным ответом, поскольку организм уже приведен в состояние "боевой готовности" и реагирует на раздражитель в полную силу. Такой подход в вирусологии называется праймингом. Его, кстати, в свое время использовали для получения сверхвысоких выходов интерферона из лейкоцитов крови доноров в условиях биотехнологического производства.

Несомненным преимуществом применения индукторов интерферона является то, что организм быстрее продуцирует свой собственный интерферон, впрочем, не только его, но и спектр цитокинов, которые действуют физиологически, влияя на течение инфекционного процесса. Важно, что противовирусное действие интерферона неспецифично и для применения индукторов интерферона не нужно определять возбудителя и при первых признаках заболевания можно начинать его принимать. Так, например, можно поступать при появлении первых симптомах любой острой респираторной вирусной инфекции.

Как Вы считаете, что может быть бескомпромиссной альтернативой вакцинам?

Ваш вопрос чересчур общий. Вакцинам против каких заболеваний? Вот, например, еще в 70-х годах ХХ ст. профессором Д.Г. Затулой в Институте микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины был разработан способ создания и применения противоопухолевой вакцины, когда искусственно формируется реакция на собственные опухолевые ткани организма, защищая его от генерализации процесса. Считаю, что такая вакцина – решение очень многих проблем опухолевых больных, обеспечивающая сохранение не только их жизни, но и ее качества.

В случае инфекционных заболеваний вакцинирование может обеспечить формирование коллективного иммунитета. Но это не значит, что вакцинация – это решение всех проблем предупреждения распространения всех вирусных инфекций.

Безусловно, самым важным является физическое и психическое здоровье населения, которое включает, в том числе, и способность давать полноценный иммунный ответ на всех уровнях: от кожи и слизистых до глубоких регуляторных систем организма, когда клеточная и гуморальная составляющая иммунной системы работают сбалансировано.

Надежда Михайловна, а как Вы лично защищаетесь от вирусов в нынешней ситуации?

Для профилактики использую интерферон - спрей или капли, мою руки и лицо при возвращении домой, при первых признаках начала инфекционного процесса использую 1 раз в сутки Амиксин два дня подряд, частое теплое питье, лекарственные травы, продукты пчеловодства и самое важное – постельный режим. В случае ощущений, что инфекционный процесс развивается дальше – свечи Лаферобион 250-500 тыс. МЕ дважды в сутки 3-5 дней. Такой подход к заболеванию обеспечивает быстрое восстановление организма. Именно так я лечила себя и свою семью при первых признаках респираторной инфекции, которая – как потом оказалось – была вызвана коронавирусом. Заболевание, благодаря такой тактике, прошло в легкой форме.

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