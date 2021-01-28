Вакцина Pfizer показала 100% выработку антител против COVID-19 – врачи в Италии

После вакцинации от коронавируса (COVID-19) у 99% человек выработались антитела на 21 день после прививки. И 100%-ный результат был спустя неделю после введения второй дозы.

Об этом сообщили в Римской педиатрической больнице (Baby Jesus Paediatric Hospital), где трем тысячам медицинских работников ввели вакцину Pfizer-BioNTech, передает la Repubblica. Отмечается, что все три тысячи человек до вакцинации никогда не контактировали с коронавирусом.

В больнице добавили, что всего через 7 дней после первого введения вакцины наблюдалось увеличение количества В-клеток памяти (тех, которые поддерживают выработку антител с течением времени). Также в 80% случаев – значительное увеличилось количество Т-клеток памяти (которые координируют весь иммунный ответ против вируса) у 64% вакцинированных людей.

Кроме того, с 14-го дня после первой дозы, то есть после появления защитных антител и иммунной памяти, случаев заражения среди вакцинированных медицинских работников не зарегистрировано.

Только 7 человек заболели инфекцией в течение 14 дней после первого введения вакцины, с легкими симптомами и без необходимости госпитализации.

"Это первые результаты, которые подтверждают достоинства вакцины с точки зрения эффективности и защиты в клинической практике. Они также показывают детали механизмов иммунного ответа и предполагают, что антитела, вырабатываемые при вакцинации, имеют довольно длительное сохранение в организме. Теперь необходимо будет расширить наблюдения и продлить их во времени", – рассказал глава отдела микробиологии и иммунологической диагностики Карло Федерико Перно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии анонсировали выпуск собственной вакцины от COVID-19.