Вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса – исследование

Вакцина компаний Pfizer и BioNTech на 89,4% предотвращает передачу коронавируса Sars-CoV-2.

Как сообщает Spiegel, это результат большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля. Отмечается, что для дальнейшего развития пандемии эта информация может быть решающей.

Напомним, ранее израильские ученые также исследовали влияние прививки Pfizer на протекание коронавирусной болезни. Эта работа показала снижение риска тяжелых последствий заражения на 92%.

Также было установлено, что если человек все же заражался коронавирусом после получения прививки, то количество проявлений его симптомов снижалось на 94%. Эффективность вакцины подтвердилась для людей всех возрастов, включая тех, кому больше 70 лет.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с корпорацией Pfizer относительно заключения контракта на поставку в Украину в кратчайшие сроки вакцин против коронавируса их производства.

"Обеспечение иммунизации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одной из наших приоритетных задач", – заявил Зеленский в разговоре с исполнительным директором компании Альбертом Бурлой.

Ранее в Минздраве сообщали, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer&Biontech в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL: