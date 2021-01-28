Вакцина Pfizer эффективна против мутантов COVID-19 из Британии и ЮАР – исследование

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что разработанная ими вакцина от COVID-19 также эффективна и против мутантов этого вируса, выявленных в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщает CNA со ссылкой на заявление представителей производителя препарата. Также наводятся данные последнего исследования, результаты которого опубликованы на BioRxiv.

Так, во время тестов были выявлены "небольшие различия" действенности по сравнению с коронавирусом без мутаций. Но в компаниях считают, что они "вряд ли приведут к значительному сокращению эффективности вакцины".

Вакцина от Pfizer&BioNTech эффективна против мутаций COVID-19 – производители

Отмечается, что исследование, проведенное Pfizer и учеными из медицинского отделения Техасского университета, которое еще не прошло рецензирование, показало менее чем двукратное снижение титра антител. Это, по словам специалистов, указывает на то, что вакцина, вероятно, все еще будет эффективна в нейтрализации вируса с мутациями, обнаруженными в "британском" и "южноафриканском" варианте COVID-19.

Похожего мнения придерживается ведущий медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи. Он утверждает, что существующие вакцины демонстрируют меньшую эффективность против этих мутаций, но по-прежнему действенны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в компании Moderna заявили, что их вакцина показала эффективность против штаммов COVID-19, выявленных в Британии и ЮАР.

Украинский вирусолог Алла Мироненко считает, что базовый иммунитет к коронавирусу будет работать при любых мутациях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал