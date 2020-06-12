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/ Пульмонология

Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь

1.1т
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В научных кругах начали продвигать утверждение о том, что вакцина против полиомиелита может предоставить временную защиту от COVID-19.

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Такого мнения, в частности, придерживаются эксперты из FDA и Института вирусологии человека в Мэриленде (США), передает Science. Они заявили, что существует немало свидетельств, якобы некоторые современные вакцины защищают детей от широкого круга инфекций, поэтому их нужно попробовать применять и для лечения нового типа коронавируса.

По словам специалистов, пероральная вакцина против полиомиелита не только безопасна, но и дешевая, доступная. Поскольку она содержит ослабленную версию полиовируса, то вызывает сильный и длительный иммунный ответ.

Ученые предлагают использовать вакцину против полиомиелита для временной защиты от COVID-19

Ученые предлагают использовать вакцину против полиомиелита для временной защиты от COVID-19

Обратить внимание на вакцину против полиомиелита ученые решили не просто так. Они отмечают, что полиовирус и коронавирус являются РНК-вирусами. Поэтому существует вероятность, что они могут вызвать похожий иммунный ответ.

"Мы предлагаем использовать пероральную вакцину против полиовируса для улучшения или предотвращения COVID-19. И полиовирус, и коронавирус – вирусы РНК с положительной цепью. Так что вполне вероятно, что они могут вызвать и влиять на общие механизмы врожденного иммунитета", – считают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае первая вакцина от коронавируса прошла успешное испытание на людях. Она была признана безопасной, такой, что хорошо переносится, а также способной генерировать иммунитет против SARS-CoV-2.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Здоровье Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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