К слову, о вакцинации, любой.

Буквально недавно в инфекции с пневмонией лежал пациент, который несколько лет назад перенес столбняк. Конечно же, он не вакцинировался от столбняка, как это следует делать каждые 10 лет. Не думаю, что он заядлый антивакцинатор, просто как все у нас, само пройдет.

Чудом выжил после столбняка, но последствия плачевны, это лежачий пациент с парезом всех конечностей.

Так же прекрасно помню эпидемию кори, взрослые переносят корь очень тяжело, да и дети часто тоже.

А еще есть полиомиелит, который вот-вот мир должен был победить навсегда, но в какой стране он периодически фиксируется? Да, у нас любимых) у нас и еще парочке стран третьего мира.

А когда-то была натуральная оспа, крайне контагиозная зараза, о которой мое поколение читало лишь в книжках. А почему? Потому что была разработана эффективная вакцина.

А еще есть дифтерия, которая убивает примерно каждого 5го.

К сожалению, на сегодняшний день в борьбе с вирусами и некоторыми бактериями наука не может предложить ничего лучше, чем вакцины. Только профилактика, так как лекарств от большинства вирусов нет.

Зарабатывают ли на вакцине? Конечно, да. Вот только одна доза вакцины стоит от 2-3 долларов, а сколько обходится лечение одного ковидного пациента?

Так что, выгодней вакцинировать, или не вакцинировать и рубить куда больше денег?

Стоимость вакцины капля в море, на фоне экономических убытков от ковида. Поэтому вот эти ваши:" Бесплатно маски не раздавали, а тут бесплатная вакцина" или " на нас просто зарабатывают" - аллогичный бред.

Летом многие писали, что осенью будет тяжко, большинство кричало о заговоре, а потом это же большинство искало кислород.

Сейчас вновь разумные люди говорят о том, что без вакцинации нас ждет куда большая катастрофа. На западной Украине она уже началась. Но весь мир идиоты, и только Украинцы знают, что вакцина яд) А евреи те вообще самоубийцы, пол страны привили.

И по поводу эффективности вакцины. Все вакцины от ковида, которые одобрены ВОЗ, имеют разную степень эффективности. Но все на 100% предотвращают развитие тяжелой формы ковида именно то, что нам и нужно. Уменьшить количество реанимационных пациентов.

З.Ы. в целом 2020-2021 войдёт в историю, как время, когда люди вновь двинулись в сторону средневековья, отметая науку.

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