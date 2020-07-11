Вакцина от COVID-19 может появиться в декабре – немецкие ученые

Действующая вакцина против коронавируса (COVID-19) может уже появиться в декабре 2020 года.

Об этом сообщил глава компании Biontech Угур Сахин, передает The Wall Street Journal. При этом он отметил, что клинические испытания новой вакцины должны завершиться уже в июле. Ранее безопасность препарата была подтверждена в испытаниях, в которых приняли участие около 30 тысяч добровольцев.

С его слов, несколько миллионов доз вакцины могут получить одобрение со стороны регулирующих органов, а к концу 2021 года – более 1 млрд. После сертификации массовый выпуск вакцины может быть быстро начаться в Европе, США и других странах.

Также Сахин добавил, что даже если вакцину будут производить несколько компаний, понадобится около 10 лет на то, чтобы в достаточной части населения планеты выработался иммунитет.

"Я полагаю, что этот вирус по-настоящему останется в прошлом лишь тогда, когда больше 90% населения всего мира выработают иммунитет, переболев или сделав прививку", – пояснил он.

Отметим, что немецкая корпорация Biontech, изначально специализирующаяся на производстве препаратов для лечения рака, одно из 17 предприятий по всему миру, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса и уже проводящих испытания на людях. Biontech сотрудничает с американским фармакологическим концерном Pfizer и другими компаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине зарегистрировали четыре медицинских препарата, которые проходят клинические испытания на лечение от COVID-19.

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