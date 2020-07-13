Вакцина от COVID-19 может быть малоэффективной: исследование показало тонкости иммунитета

Вакцина от коронавируса, появления которой на рынке с нетерпением ждут во всем мире, может оказаться малоэффективной, так как она не будет гарантировать защиту от повторного заражения.

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Как показало последнее исследование ученых из мюнхенской клиники Швабинг, со временем количество антител к COVID-19, выработанных в крови пациентов, существенно снижается. Об этом пишет Handelsblatt.

"В ходе специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с повышенными условиями безопасности, мы наблюдали снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов. В какой степени это повлияет на долгосрочный иммунитет и стратегии вакцинации, пока остается предметом спекуляций", – говорит главврач отделения инфекционных заболеваний клиники Клеменс Вендтнер.

Немецкие ученые считают, что вакцина от COVID-19 может оказаться малоэффективной

Он подчеркнул, что результаты исследования говорят о возможности повторного заражения COVID-19 после уже перенесенной болезни.

Как поясняет эксперт, на формирование долгосрочной защиты организма от инфекции влияет иммунитет, приобретаемый не только при помощи B-лимфоцитов (наличие такого иммунитета определяют антитела), но и благодаря T-лимфоцитам. Последний, очевидно, может защитить организм зараженного коронавирусом тогда, когда антитела были утеряны.

Медик же отмечает, что Т-клетки способны побороть вирус, если организм уже когда-то с ним сталкивался. По словам Вендтера, их исследование подтверждает результаты аналогичных, которые проводили ученые других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкие ученые заявили, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года.

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