Вакцина от COVID-19 дает серьезную "побочку" только в одном случае на миллион, – иммунолог

Серьезные побочные эффекты от вакцинации против коронавируса (COVID-19) могут быть у одного человека на миллион доз.

Как заявила в эфире "Украина 24" врач-иммунолог, инфекционист, доктор медицинских наук Алла Волоха, такие случаи чрезвычайно редки и они могут быть после любой вакцинации.

Инфекционист оценила вероятность серьезных побочных эффектов от вакцины против COVID-19

"Обычные побочные эффекты, такие как незначительное повышение температуры, местные реакции, возможны, но также совсем минимальны", – отметила она.

По словам врача, эти побочные эффекты не мешают проведению вакцинации и не отражаются каким-то образом на состоянии здоровья вакцинированного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский медик Роман Гольдман рассказал, что легкие побочные эффекты вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech возможны, однако они не опасны.

Украинский генетик Александр Коляда рассказал, что побочной реакцией на прививку против коронавируса могут стать повышенная температура, утомляемость, головная боль. Однако вакцинироваться все равно нужно, поскольку другого способа преодолеть эту болезнь не будет.