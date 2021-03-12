Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина

Вакцина от NovaVax Inc на 96% эффективна в предотвращении случаев заражения, вызванных оригинальной версией коронавируса.

Об этом стало известно в ходе испытаний, проведенных учеными в Великобритании, сообщила компания в четверг, 11 марта, передает Reuters.

В британском испытании приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет. NovaVax заявила, что не было случаев серьезных заболеваний или смертей среди тех, кто получил вакцину.

Вакцина была эффективна на 86% в плане защиты от более заразного варианта британского штамма вируса, что в совокупности составило 90% эффективности на основе данных об инфицировании обеими версиями коронавируса.

Вакцина NovaVax от коронавируса

Испытание, проведенное в Южной Африке, где добровольцы подвергались воздействию нового, более заразного африканского штамма коронавируса, показала, что вакцина NovaVax была эффективна на 55% в отношении людей без ВИЧ, но все же полностью предотвратила тяжелые заболевания. Эффективность прививки снизилась примерно до 49%, когда в анализ были включены данные от ВИЧ-положительных участников.

Отмечается, что NovaVax планирует производить свою вакцину с двойным введением препарата на восьми производственных площадках, в том числе в Индийском институте сыворотки.

Напомним, что в Украину доставят 15 млн доз вакцины NovaVax от COVID-19 от индийского производителя Serum Institute. Поставки препаратов запланированы на июль 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина находится на стадии завершения заключения еще ряда контрактов на поставку вакцин против коронавируса, кроме тех, которые предусмотрены инициативой COVAX.