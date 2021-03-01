Украинский инфекционист пояснил разницу между вакцинами CoviShield и AstraZeneca

Вакцины против COVID-19 CoviShield (используется в Украине на первом этапе прививочной кампании) и AstraZeneca идентичны, оба препарата утверждены к использованию в особых ситуациях, таких как пандемия.

Разница состоит лишь в географическом месте производства, поскольку производителю дешевле изготавливать препарат в Индии. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врач-инфекционист Полтавской областной инфекционной больницы Роман Пономаренко. Он работает в стационаре с больными коронавирусом с начала распространения этой болезни в Украине.

26-летний медик отметил, что после того, как ему сделали прививку, начал получать негативные комментарии о качестве препарата.

Пономаренко указал, что Serum Institute of India – один из крупнейших производителей вакцин в мире – имеет лицензию на препарат CoviShield от производителя AstraZeneca.

"Это не грязная вакцина из реки Ганг, хотя имеет в себе ГМО", – пошутил врач.

В состав препарата входят частицы аденовируса, в котором есть "встроенный" гликопротеин вируса SARS-СOV-2.

Он подчеркнул, что CoviShield рекомендовали в ВОЗ, а также официально зарегистрировали в Украине.

Вакцина производства Индии CoviShield

Пономаренко также собрал хронологию испытаний этой вакцины:

Апрель 2020 – вакцину испытывали на животных (шимпанзе). После получения удовлетворительных результатов началась 2/3 стадия исследований в Великобритании, Индии, затем в Бразилии, Южной Африке и США.

19.11.2020 – первый промежуточный отчет (Великобритания) об эффективности вакцины, введенной с интервалом в 12 недель, показал результат в 82,4%.

8.12.2020 – Оксфордский университет обнародовал первые результаты третьей фазы исследований вакцины AstraZeneca.

30.12.20 – Великобритания и Аргентина первыми зарегистрировали вакцину для экстренного медицинского использования.

На данном этапе производитель ожидает одобрения своей вакцины в США, после окончательного оглашения результатов третьей фазы исследований.

На второй день после прививки, как передает "Телеграф", у врача чувствовался определенный дискомфорт в месте укола, однако температуры и покраснения не было.

"Ни рога, ни копыта, ни хвост у меня не выросли. Самочувствие хорошее", – пошутил медик.

Врач-инфекционист Полтавской областной инфекционной больницы Instagram / Роман Пономаренко

Напомним, в Украине 24 февраля стартовала кампания по вакцинации против коронавируса.

Первым прививку вакциной от AstraZeneca (CoviShield) получил медик из Черкасс Евгений Горенко. Он поделился с OBOZREVATEL своими впечатлениями.

Что касается платной вакцинации, то она должна стартовать в стране летом 2021 года, а возможно и позже.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: