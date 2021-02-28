Вакцина AstraZeneca на 90% снижает риск госпитализации из-за COVID-19 – исследование

Одна прививка от коронавируса вакциной производства Oxford/AstraZeneca снижает риск госпитализации из-за болезни более чем на 90%.

Об этом свидетельствуют данные исследования, о которых заявили представители Национальной службы здравоохранения Британии (NHS). Как пишет Daily Mail, "британский укол оказался немного более эффективным" нежели вакцина от Pfizer.

Новые показатели однократной вакцинации были рассчитаны путем сравнения данных по госпитализации из-за COVID-19 среди тех, кто получил свою первую дозу, с людьми того же возраста, которые ее не получили.

Исследования показывают, что вакцина AstraZeneca значительно снижает риск госпитализации из-за COVID-19

"Это помогает объяснить, почему количество госпитализированных так быстро падает в самых старших возрастных группах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что смертность среди людей старше 75 благодаря прививке AstraZeneca снизилась на 40 процентов. В то время как количество пациентов за 85, поступающих в отделения интенсивной терапии с коронавирусом, сократилось почти до нуля.

Специалисты убеждены: новый анализ показывает, что вакцина, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca, "потрясающе эффективна в предотвращении серьезных заболеваний COVID-19".

Ранее израильский врач Борис Бриль заявил, что вакцина индийского производства CoviShield (AstraZeneca), которую начали использовать в Украине, заслуживает доверия. По его словам, иммунитет к коронавирусу может выработаться уже через неделю после получения второй прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава компании-производителя вакцин BioNTech Угур Шахин заявил, что вакцинация против COVID-19 снизит количество заражений на 92%. При этом он отметил, что прививку, возможно, придется делать регулярно.