Ляшко – о "побочках" AstraZeneca: спокойно прививаемся, вакцина защищает

Вакцина Covishield от AstraZeneca безопасна, а в Украине не было зарегистрировано никаких серьезных последствий после ее использования.

Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Сегодня". Также он добавил, что риски от прививки не можно сопоставить с рисками COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения подчеркнул, что в Украине изучают "крупнейшие практики, которые существуют в мире", и консультируются с партнерами насчет безопасности препарата.

"Несколько раз рассматривался вопрос безопасности вакцин. Все партнеры говорят – риски от вакцинации не сопоставимы с рисками от болезни. Спокойно вакцинируемся, вакцина защищает", – сказал Ляшко.

Напомним, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская пояснила, что тромбоз, который возникает у некоторых пациентов после вакцинации против коронавируса препаратом AstraZeneca, является необычным тяжелым осложнением. Его вызывают ложные антитела, которые влияют на тромбоциты, вызывая их слипание. Из-за этого увеличивается количество клеток в одних участках организма и уменьшается в других.

Образование тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca является редким осложнением. Обычно ему предшествуют сильные головные боли и ухудшение зрения.

По данным Минздрава, после вакцинации препаратом AstraZeneca иммунитет от коронавируса появляется на 22-й день. Он будет защищать 90 дней, а затем потребуется повторная прививка.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Запланировано, что вакцинация против COVID-19 препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech в Украине начнется в воскресенье, 18 апреля. В первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых.

Первая партия препарата Pfizer поступила в Украину 16 апреля. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз.

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