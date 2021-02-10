В заключении об эффективности российской вакцины "Спутник V" нашли ошибки и расхождения
Несмотря на публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet выводов о якобы высокой эффективности российской вакцины "Спутник V" против COVID-19, многие мировые ученые скептически отнеслись к этой новости.
Как пишет Der Spiegel, в частности, больше всего их смутили шесть нюансов, которые заставляют сомневаться в качестве препарата из России. Главные критики "Спутника V" итальянский микробиолог Энрико Буччи и 40 его коллег.
Еще в сентябре они обратили внимание на подозрительное дублирование данных на схемах публикации о российской вакцине. Через полгода их сомнения только усилились.
"Решение российского правительства сделать вакцину доступной до третьей фазы испытаний все еще неприемлемо", – сказал Буччи, отметив, что даже в условиях пандемии такая неполная и непрозрачная процедура не может быть оправданной.
В подтверждение своих слов он перечислил моменты, которые беспокоят исследователей:
Существует серьезное отсутствие прозрачности. Ученые, в том числе из России, по словам Буччи, до сих пор не имеют доступа к исходным данным о разработке вакцины. Российские врачи также подтвердили это.
Уже зарегистрировано четыре случая смерти в результате прививки "Спутником V". Однако подробная информация об обстоятельствах доступна только по двум лицам.
Существует несоответствие количества подопытных. В статье The Lancet упоминаются две цифры: сначала 21 977 участников исследования, а затем уже 21 862 участника.
У ученых возникли вопросы относительно выводов об эффективности препарата: 15% участников группы плацебо развили антитела на 42 день. Вероятно, они заразились в течение этого времени и перенесли коронавирус в бессимптомном виде. Было ли это учтено в выводах, неизвестно.
Непонятно, почему количество испытуемых в "группе вакцинации" намного выше в промежуточных исследованиях, чем в окончательном отчете The Lancet.
В отчете, обнародованном в журнале, также наблюдаются нестыковки среди участников, которые были инфицированы коронавирусом, несмотря на вакцинацию "Спутником V". Согласно "выводам" исследования, только 16 из примерно 15 000 испытуемых были инфицированы через 21 день. Однако в других фрагментах статьи уже идет речь о 20 случаях заболевания через 20 дней.
Учитывая перечисленные неточности, заявление об эффективности российской вакцины нельзя воспринимать всерьез, считает Буччи.
Показательно, что критика этой разработки началась и в российских научных кругах. Например, эффективность вакцины поставил под сомнение эпидемиолог Василий Власов из Московской высшей школы экономики.
"Жаль, что научное сообщество не имеет доступа к необработанным данным, поскольку это оставляет больше места для спекуляций относительно фальсификации данных", – сказал он, комментируя отчет The Lancet.
Так же, как и итальянский ученый Буччи, Власов в своем докладе раскритиковал непонятные исчезновения испытуемых в третьей фазе исследования, которые сначала появляются в промежуточных отчетах, а затем, очевидно, снова исчезают в ходе испытаний. Еще один нюанс, который настораживает, по мнению Власова, – колебания общего количества участников экспериментального применения вакцины.
Кроме того, Власова возмутил тот факт, что бессимптомные случаи не были включены в исследование. Он предположил, что именно они могли быть более распространенными в группе вакцины, чем в группе плацебо.
Еще одно несоответствие – расхождения с долгосрочными последствиями вакцинации. Ведь 34% испытуемых были исключены из анализа после окончания периода испытания. Причины, приведенные для этого, неубедительны, по мнению российских врачей. Это касается и выводов относительно смертей.
"Кроме того, текст The Lancet содержит ряд технических ошибок, неоднозначных формулировок и опечаток", – отметили медики из РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что в нашем государстве речь о регистрации российской вакцины против коронавируса не идет.