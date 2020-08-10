В Южной Корее нашли новый мутировавший коронавирус

В Южной Корее сообщили, что обнаружили новый коронавирус, который мутировал. В стране было зафиксровано три новых случая заражения мутированным вирусом.

Причем все три новых случая заражения были обнаружены у иностранцев, передает агентство "Анадолу".

"Генетические мутации были обнаружены в трех завезенных случаях COVID-19 – двух из Пакистана и одного из Узбекистана", – говорится в сообщении.

Мутировавшие случаи коронавируса были обнаружены после анализа 776 пациентов с COVID-19, включая 597 местных инфекций и 179 завозных случаев.

Органы здравоохранения заявили, что новые обнаруженные мутации отличались от последовательностей вирусного генома, зарегистрированных в базе данных GISAID Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что GISAID – это всемирная научная инициатива и основной источник геномных данных о вирусах гриппа и новом коронавирусе (COVID-19).

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые заявили, что обеспокоены изменениями, происходящими с новым коронавирусом.

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