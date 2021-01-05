В ЮАР сообщили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Найденный в Южно-Африканской Республике новый штамм коронавируса может оказаться более устойчивым к разработанным вакцинам.

Об этом сообщил профессор Шабир Мадхи, который занимался исследованием вакцины Oxford-AstraZeneca в ЮАР, передает BBC. По его словам, африканский вирус мутировал сильнее, чем его британская версия.

"Это теоретическое беспокойство. Обоснованное беспокойство, что южноафриканский вариант может быть более устойчивым", – пояснил ученый.

При этом профессор Мадхи отметил – "маловероятно", что мутация в Южной Африке сделает нынешние вакцины бесполезными, но может "ослабить их воздействие". Однако в стране продолжаются исследования нового штамма вируса.

"К счастью, если потребуются дальнейшие модификации вакцины для устранения новых штаммов, некоторые из разрабатываемых вакцинных технологий позволят сделать это относительно быстро", – обнадежила эксперт по вакцинам из Университета Уитса, профессор Хелен Риз.

Также профессор Барри Шуб, возглавляющий правительственный консультативный комитет по вакцинам, сказал, что "предварительные данные" испытаний не предполагают, что мутации позволят вирусу "избежать" воздействия нынешних вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиолог из Британии предупредила о возможной опасности мутанта COVID-19.