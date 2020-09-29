В ВОЗ заявили о создании новых экспресс-тестов для COVID-19 по $5

Марина Лисничук Пульмонология 11:54, 29.09.2020 Обновлено: 12:15, 29.09.2020

Специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили о создании нового эффективного экспресс-теста, способного обнаруживать в организме человека наличие коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс конференции в Женеве, которая транслировалась на YouTube канале организации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, тест нового образца не потребует сложного лабораторного оборудования и сможет диагностировать COVID-19 за 15-30 минут. Его стоимость оценивается в 5 долларов.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в течение полугода будет закуплено 120 миллионов экземпляров таких экспресс-тестов. Они будут доступны для стран с низким и средним уровнем доходов.

"Это позволит расширить тестирования, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторий или достаточно подготовленных медицинских работников для проведения тестов полимеразной цепной реакции", – заверил Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюґе заявил, что COVID-19 может подобно гриппу стать сезонной инфекцией.

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