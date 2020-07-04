В ВОЗ заявили, что второй волны COVID-19 может не быть

В некоторых странах начался второй пик эпидемии коронавируса. При этом второй волны COVID-19 может не быть.

Об этом на брифинге заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. При этом он пояснил, что это именно пик, а не вторая волна.

"Уверенности в том, что будет вторая волна, нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах – это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени", − отметил Райан.

По его словам, новый пик заражения опасен тем, что увеличится или эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости.

Также Райан назвал информацию о новой волне спекулятивной.

"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон… Всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ допустили, что второй волны COVID-19 может не быть.