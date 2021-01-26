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/ Пульмонология

В ВОЗ заявили, что COVID-19 не отступит даже после масштабной вакцинации

7.2т
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что опасность дальнейшего распространения коронавируса в мире будет оставаться даже после масштабной вакцинации против него.

Эта тема стала предметом обсуждения на виртуальной пресс-конференции организации 25 января. С предупреждением, в частности, выступил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает "Синьхуа".

"Мир не должен считать уничтожение или искоренение этого вируса критерием успеха", – заявил он.

В ВОЗ предупредили об опасности распространения COVID-19 и после вакцинации

В ВОЗ предупредили об опасности распространения COVID-19 и после вакцинации

На вопрос о том, станет ли COVID-19 эндемичным, представитель ВОЗ подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращения передачи этой инфекции.

В частности, по его словам, странам мира, вероятно, не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году. Также Райан напомнил, что человечество пока "смогло победить только одну болезнь на планете – оспу".

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", – подытожил он.

Добавим: по данным портала GediVisual на утро 26 января, более 5 685 000 людей в мире получили первую или две дозы вакцины против COVID-19. Тем временем на планете насчитали уже боле 100 миллионов заражений коронавирусом, из которых свыше 2 млн человек умерли и 72 млн – вылечились.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Вакцина от коронавируса
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