В ВОЗ выступили с обнадеживающим заявлением о британском и южноафриканском штаммах COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса не приводят к более тяжелому течению болезни.

Об этом 6 января сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Трансляция вопросов к экспертам организации и их ответов велась в Twitter.

Эпидемиолог назвала это хорошей новостью.

Мария Ван Керкхове. кадр видео

"Ни один из этих штаммов не вызывает более тяжелую форму заболевания", – сказала Ван Керкхове.

При этом она отметила, что новые штаммы способны повышать распространяемость вируса, однако это не повлияет на эффективность вакцин, которые уже применяются, и лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая мутация коронавируса, которая впервые была обнаружена в Великобритании, зафиксировали уже в 41 стране.

Также новый вариант COVID-19 нашли в Южно-Африканской Республике. Эксперты ранее заявляли, что он может быть более устойчивым к разработанным вакцинам.