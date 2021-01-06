В ВОЗ выступили с обнадеживающим заявлением о британском и южноафриканском штаммах COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что британский и южноафриканские штаммы коронавируса не приводят к более тяжелому течению болезни.
Об этом 6 января сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Трансляция вопросов к экспертам организации и их ответов велась в Twitter.
Эпидемиолог назвала это хорошей новостью.
"Ни один из этих штаммов не вызывает более тяжелую форму заболевания", – сказала Ван Керкхове.
При этом она отметила, что новые штаммы способны повышать распространяемость вируса, однако это не повлияет на эффективность вакцин, которые уже применяются, и лечения.
Live Q&A on #COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvankerkhove. #AskWHO https://t.co/4sxnZJXpDV— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 6, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, новая мутация коронавируса, которая впервые была обнаружена в Великобритании, зафиксировали уже в 41 стране.
Также новый вариант COVID-19 нашли в Южно-Африканской Республике. Эксперты ранее заявляли, что он может быть более устойчивым к разработанным вакцинам.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.