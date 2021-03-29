В ВОЗ установили вероятную причину появления COVID-19 – АР

Коронавирус (COVID-19) мог передаться человеку от летучих мышей через посредника – другое животное.

Об этом говорят результаты исследований китайских ученых и экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Associated Press. При этом во время исследования была откинута версия об утечке вируса из лаборатории.

Всего было названо четыре версии возникновения коронавирусной болезни. Основной считается передача вируса летучих мышей к человеку через промежуточное животное. Как пример ученые навели: ящеры, кошки или норки. Прямую передачу инфекции от летучих мышей к человеку было исключено.

Ученые указали, что ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей, которые переносят коронавирус. Однако в отчете говорится, что "эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".

Также распространение через пищевые продукты "холодовой цепи" специалисты назвали возможным, но маловероятным.

AP пишет, что получило отчет от дипломата из Женевы, Швейцария является страной-членом ВОЗ. Источник пожелал остаться не указанным. Также отмечается, что документ представляет собой черновой вариант и до конечного опубликования может быть изменен.

Кроме того, агентство отмечает, что публикация отчета неоднократно откладывалась, что вызывает некоторые сомнения в том, не пытался ли Китай изменить отчет, чтобы снять с себя вину за пандемию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Bloomberg написал, что распространение нового коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в этой стране.

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