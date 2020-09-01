В ВОЗ сказали, какая вакцина от COVID-19 будет эффективной

Эффективность создаваемой в разных странах мира вакцины против коронавируса (COVID-19) должна быть не меньше 50 процентов.

Такое заявление сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан на брифинге, который транслировался онлайн.

“Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности”, – отметила она.

По словам Сваминатан, если эффективность вакцины будет 30% и ниже, то ее регистрация нежелательна.

Отметим, что в ВОЗ сообщили, что вакцина от коронавируса должна распределяться между странами вне зависимости от их богатства и политических интересов, чтобы быстрее победить пандемию COVID-19.

Также ВОЗ очень сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины от нового типа коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ спрогнозировали, когда может быть пик смертности от COVID-19.