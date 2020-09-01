В ВОЗ сказали, какая вакцина от COVID-19 будет эффективной

Эффективность создаваемой в разных странах мира вакцины против коронавируса (COVID-19) должна быть не меньше 50 процентов.
Такое заявление сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан на брифинге, который транслировался онлайн.
“Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности”, – отметила она.
По словам Сваминатан, если эффективность вакцины будет 30% и ниже, то ее регистрация нежелательна.
Отметим, что в ВОЗ сообщили, что вакцина от коронавируса должна распределяться между странами вне зависимости от их богатства и политических интересов, чтобы быстрее победить пандемию COVID-19.
Также ВОЗ очень сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины от нового типа коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ спрогнозировали, когда может быть пик смертности от COVID-19.
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