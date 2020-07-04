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/ Пульмонология

В ВОЗ сделали заявление о передаче коронавируса от животного к человеку

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Существует "очень небольшой риск", что домашние животные могут заразить своих владельцев COVID-19.

Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Соумья Сваминатан на пресс-конференции в Женеве 2 июня. По ее словам, кошки, собаки, хорьки и даже тигры могут болеть коронавирусом, однако не передают его людям, передает Reuters.

"Существует небольшой риск от домашних животных, потому что была некоторая обеспокоенность по поводу того, что домашние животные становятся источником инфекции", – сказала она.

В ВОЗ сделали заявление о передаче коронавируса от животного к человеку

В ВОЗ сделали заявление о передаче коронавируса от животного к человеку

По информации ВОЗ, кошки и хорьки могут передавать заболевание другим особям своего вида. Также существует подозрение, что люди могут заразить животных, однако данных о передаче коронавируса от домашних животных людям у ВОЗ нет.

Она также сообщила, что порядка 15-17 разработчиков вакцин от коронавируса, которые уже приступили к проведению клинических испытаний на людях, поделились с ВОЗ информацией о своих планах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах коронавирус обнаружили у животных на двух норковых фермах.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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