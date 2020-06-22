В ВОЗ призвали нарастить выпуск лекарства, побеждающего COVID-19

Несмотря на то, что эффективность дексаметазона при борьбе с COVID-19 – это предварительный вывод, производство этого медикамента все же стоит нарастить уже сейчас.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга 22 июня. Он также акцентировал внимание на том, что этот препарат не является слишком дорогостоящим, а, следовательно, за его производство сможет взяться множество компаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хотя данные все еще носят предварительный характер, недавнее исследование о том, что дексаметазон обладает спасительным потенциалом для больных тяжелой формой COVID-19 пациентов, дает нам столь весомый повод праздновать. Следующая задача – увеличить производство и быстро и справедливо распределить дексаметазон в мире, концентрируя внимание на том, кому он больше всего нужен", – подчеркнул глава ВОЗ.

Вместе с тем Гебрейесус призвал активно бороться с подделками, которые на волне новости о научном прорыве в борьбе с пандемией коронавируса могут просочиться на глобальный фармацевтический рынок.

Также он напомнил, что дексаметазон может быть эффективным только при лечении людей с тяжелым течением коронавирусной болезни или же пациентов, у которых она спровоцировала критическое состояние.

"Нет доказательств того, чтобы это лекарство действовало на пациентов с легким течением болезни или в качестве меры предосторожности. Оно может причинить вред (им. – Ред.)", – предупредил глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее британские ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что дексаметазон снизил смертность у пациентов с COVID-19, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил результаты клинических испытаний дексаметазона при лечении COVID-19 как научный прорыв.

Вместе с тем, в ВОЗ посоветовали назначать дексаметазон с осторожностью из-за его побочных эффектов.

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