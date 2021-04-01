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/ Пульмонология

В ВОЗ подтвердили эффективность китайских вакцин против COVID-19

3.2т
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Вакцины против коронавируса от китайских фармацевтических компаний Sinovac Biotech и Sinopharm отвечают требованиям Всемирной организации здравоохранения.

К этому выводу эксперты ВОЗ пришли, изучив документы, предоставленные производителями препаратов на прошлой неделе. Об этом сообщает DW.

Специалисты напомнили, что вакцина должна показывать эффективность против COVID-19 не менее 50% (хотя желательно около 70%) и быть безопасной для людей, и китайские препараты соответствуют этим условиям.

В ВОЗ подтвердили эффективность китайских вакцин
В ВОЗ подтвердили эффективность китайских вакцин

По предварительным данным клинических исследований, проведенных в разных странах, эффективность вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech колеблется от 50,65 до 83,5%, тогда как у Sinopharm составляет примерно 79,34%.

Глава экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото отметил, что оба препарата могут быть одобрены для использования в экстренных ситуациях уже к концу апреля 2021 года.

Напомним: вакцину CoronaVac уже закупила и Украина – первые 215 тысяч доз были доставлены в страну 25 марта. О том, что известно об этом препарате, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что китайская вакцина против коронавируса CoronaVac является такой же эффективной, как и индийская CoviShield от AstraZeneca.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Вакцинация в Украине и мире
Место
Китай
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вакцина Sinopharm Вакцина от коронавируса вакцина Sinovac CoronaVac
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