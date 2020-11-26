В ВОЗ назвали основные варианты передачи COVID-19 человеку

Во Всемирной организации здравоохранения считают возможным, но маловероятным сценарием то, что COVID-19 мог передаться напрямую от летучей мыши к человеку и быстро, полностью адаптироваться.
Таким мнением, называя основные способы передачи инфекции, поделился старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс. Запись трансляции с ним опубликована в Twitter-аккаунте организации.
"Согласно второму, более вероятному сценарию, SARS-CoV-2 перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", – подчеркнул специалист.
В ВОЗ рассказали о цепочке животных, от которых коронавирус мог передаться человеку
По его словам, сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними. Ученые все еще пытаются определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для нового типа коронавируса.
Конингс добавил, что в будущем для этих животных тоже может понадобиться вакцина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всемирная организация здравоохранения обнародовала свой план по расследованию причин пандемии COVID-19.
В организации не исключают, что на рынке в китайском Ухане могло быть несколько "нулевых" пациентов с коронавирусом.
Так, группа исследователей под эгидой ВОЗ планирует вернуться на оптовый продовольственный рынок в Ухане, чтобы отследить первые случаи COVID-19.
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