В ВОЗ назвали основные варианты передачи COVID-19 человеку

Также вероятно, что в этом процессе могли "участвовать" и другие животные

Во Всемирной организации здравоохранения считают возможным, но маловероятным сценарием то, что COVID-19 мог передаться напрямую от летучей мыши к человеку и быстро, полностью адаптироваться.

Таким мнением, называя основные способы передачи инфекции, поделился старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс. Запись трансляции с ним опубликована в Twitter-аккаунте организации.

"Согласно второму, более вероятному сценарию, SARS-CoV-2 перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека", – подчеркнул специалист.

В ВОЗ рассказали о цепочке животных, от которых коронавирус мог передаться человеку

По его словам, сейчас проводятся исследования с различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними. Ученые все еще пытаются определить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть резервуаром для нового типа коронавируса.

Конингс добавил, что в будущем для этих животных тоже может понадобиться вакцина.

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