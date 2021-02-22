В ВОЗ назвали новых "подозреваемых" в передаче COVID-19 человеку

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что к стремительному распространению коронавируса (COVID-19) могут быть причастны несколько новых животных.

Среди них – барсуки и кролики с рынка в Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, переросшего в пандемию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, специалисты допускают, что коронавирус мог начать массово передаваться среди людей из-за проданных на уханьском рынке хорьковых барсуков и кроликов.

Новыми подозреваемыми в передаче COVID-19 человеку в ВОЗ считают животных с рынка в Ухане

По словам членов миссии ВОЗ, которая продолжает свое исследование в Китае относительно происхождения COVID-19, теперь им нужно расследовать поставщиков этих и других животных.

Также эксперты выразили убеждение, что барсуки и кролики были привезены в Ухань из китайских регионов, расположенных недалеко от его границ с Юго-Восточной Азией, где ранее были обнаружены ближайшие "родственники" коронавируса у летучих мышей.

При этом Национальная комиссия здравоохранения Китая, а также Министерство иностранных дел страны отказались от комментариев по поводу новой информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ говорили, якобы считают маловероятным предположение, что коронавирус мог проникнуть в Китай извне через замороженные продукты или любым другим путем.