В ВОЗ назвали новую теорию распространения коронавируса – Bloomberg

Распространение нового коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в этой стране.

Об этом сообщало агентство Bloomberg. Издание ссылается на заключение экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые участвовали в расследовании причин появления вируса.

"Наиболее правдоподобная теория касается продажи диких животных в Китае в сфере питания, меха и традиционной медицины", – говорится в материале.

ВОЗ не исключают, что COVID-19 мог распространиться из-за торговли дикими животными Китае

По данным издания, в 2016 году оборот такого бизнеса в Китае составил около 520 млрд юаней ($80 млрд).

Зоолог Питер Дашак, участвовавший в миссии ВОЗ в Китае, заявил, что на продовольственном рынке Уханя, где была зарегистрирована первая вспышка коронавируса, были живые животные, восприимчивые к вирусу. По его словам, они могли передать COVID-19 от летучих мышей – возможного основного источника – к людям.

Напомним, что пандемия COVID-19 началась из города Ухань и в итоге распространилась по всему миру. Эксперты ВОЗ продолжают проводить свое расследование о причинах возникновения инфекции. По словам одного из них, первоначальная вспышка болезни там в конце 2019 года была куда больше, чем считалось прежде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ ранее спрогнозировали, что пандемия коронавируса может завершиться в начале 2022 года.

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