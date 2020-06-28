В ВОЗ назвали крайние сроки для изобретения вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отводит на разработку эффективной и доступной вакцины против COVID-19 не более 18 месяцев.

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В ВОЗ отметили, что на нее потребуется 31 миллиард долларов, сообщается на сайте ООН.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что в мире ведется разработка или тестирование около 200 потенциально эффективных вакцин.

По его словам, для эффективного противодействия вирусу нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в короткие сроки. Также она должна быть доступной для всех нуждающихся.

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан подчеркнула, что обычно разработка и производство вакцины занимает до 10 лет, но при нынешней ситуации организация отводит 12-18 месяцев на это.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайская компания China National Biotec Group заявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Предварительные исследования показали, что она способствовала безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых.

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