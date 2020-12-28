Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

В ВОЗ настояли на масочном режиме для переболевших COVID-19

10.5т
Читать материал на украинском

Люди, переболевшие коронавирусом (COVID-19), должны придерживаться масочного режима.

Как заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове в интервью, опубликованном в Twitter ВОЗ, сейчас неизвестно, как долго длится иммунитет после болезни.

До сих пор неизвестно, как долго сохраняются антитела

До сих пор неизвестно, как долго сохраняются антитела

По ее словам, антитела начинают вырабатываться в организме только через несколько недель после инфицирования.

"В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько сильный такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях сохранение антител в организме продолжается около полугода. Поэтому важно, чтобы все и дальше придерживались противоэпидемических мероприятий.

"Важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры безопасности", – добавила представительница ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в исследовании иммунологов Университета Монаша в Австралии говорится о том, сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Теги
Антитела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости