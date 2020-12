В ВОЗ настояли на масочном режиме для переболевших COVID-19

Люди, переболевшие коронавирусом (COVID-19), должны придерживаться масочного режима.

Как заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове в интервью, опубликованном в Twitter ВОЗ, сейчас неизвестно, как долго длится иммунитет после болезни.

По ее словам, антитела начинают вырабатываться в организме только через несколько недель после инфицирования.

"В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько сильный такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях сохранение антител в организме продолжается около полугода. Поэтому важно, чтобы все и дальше придерживались противоэпидемических мероприятий.

"Важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры безопасности", – добавила представительница ВОЗ.

