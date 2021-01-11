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/ Пульмонология

В ВОЗ допустили, что COVID-19 мог возникнуть не в Китае

9.7т
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что коронавирусная инфекция действительно могла зародиться также в других странах мира, а не только в Китае.

В то же время специалисты убеждены, что изучение происхождения этого вируса все равно следует начинать с Уханя, где была зафиксирована первая его вспышка. Об этом в интервью CGTN заявила представительница международной группы экспертов организации Марион Купманс.

"На данном этапе я не думаю, что мы должны что-то исключать... Нам нужно быть открытыми для всех гипотез. Это то, что нас просили делать. Однако начать надо с Уханя, где впервые узнали об этой ситуации", – отметила она.

Коронавирус мог возникнуть и в других странах – ВОЗ

Коронавирус мог возникнуть и в других странах – ВОЗ

Со своей стороны гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил решение Китая, который наконец допустил экспертов организации на территорию страны для продолжения исследований по COVID-19.

"Надеемся на тесное сотрудничество с нашими коллегами в этой важной миссии по выявлению источника вируса и путей его распространения среди населения", – подчеркнул он.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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