В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer

В Украине прошла процедуру регистрации вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech, созданная учеными из США и Германии.

Об этом во время брифинга Минздрава заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19. Это препарат CoviShield AstraZeneca, векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India. Также зарегистрирована вакцина Pfizer", – сказал заместитель главы Минздрава.

Первой в Украине 22 февраля была зарегистрирована для экстренного медицинского применения индийская вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca. Виктор Ляшко объяснил, почему это сделали уже после вылета препарата в Украину.

Напомним, обе вакцины – AstraZeneca и Pfizer – были поданы на регистрацию в Украине 15 февраля.

В Британии объявили о спаде заболеваемости коронавирусом после применения вакцины Pfizer. Она является высокоэффективной уже после первого укола.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация от коронавируса в Украине начнется в среду, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.