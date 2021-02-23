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/ Пульмонология

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer

4.4т
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В Украине прошла процедуру регистрации вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech, созданная учеными из США и Германии.

Об этом во время брифинга Минздрава заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера в Украине зарегистрировали два иммунобиологических препарата для профилактики COVID-19. Это препарат CoviShield AstraZeneca, векторная вакцина, которая производится на площадке Serum Institute of India. Также зарегистрирована вакцина Pfizer", – сказал заместитель главы Минздрава.

Первой в Украине 22 февраля была зарегистрирована для экстренного медицинского применения индийская вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca. Виктор Ляшко объяснил, почему это сделали уже после вылета препарата в Украину.

Напомним, обе вакцины – AstraZeneca и Pfizer – были поданы на регистрацию в Украине 15 февраля.

В Британии объявили о спаде заболеваемости коронавирусом после применения вакцины Pfizer. Она является высокоэффективной уже после первого укола.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинация от коронавируса в Украине начнется в среду, 24 февраля. Первыми прививки получат медработники.

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Автор
София Закревская София Закревская
Темы
Вакцинация в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина Pfizer и BioNTech
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