В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca

Министерство здравоохранения (Минздрав) зарегистрировало для экстренного медицинского применения в Украине индийскую вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca.

Препарат имеет локальное название CoviShield, 500 тысяч его доз с завода-изготовителя в городе Пуне (Индия) прибудут в страну 23 февраля. Регистрация состоялась накануне, сообщается на Facebook-странице ведомства.

"Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на использование дали Британия, Европейский Союз и Индия", – говорится в посте.

В Украине зарегистрировали вакцину CoviShield

Данные о вакцине Oxford/AstraZeneca:

производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное или торговое наименование CoviShield;

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин против COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней;

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Также вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

В Минздраве добавили, что государство заключило и дополнительные прямые контракты на поставку вакцины против COVID-19,которые разработаны с участием компаний AstraZeneca, а также NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute в Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, после первого транша индийской вакцины CoviShield Украина может рассчитывать на получение больших объемов препарата, в зависимости от того, как будут расти темпы его производства.

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