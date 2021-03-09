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/ Пульмонология

В Украине зарегистрировали китайскую COVID-вакцину CoronaVac

1.5т
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В Украине во вторник, 9 марта, зарегистрировали китайскую вакцину CoronaVac от производителя Sinovac Biotech Ltd. Этот препарат стал третьим, который прошел регистрацию в Украине.

Об этом сообщили в АО "Лекхим", которое является официальным представителем Sinovac в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Министерство здравоохранения Украины договорилось о поставке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac, первые 700 тысяч доз должны прибыть в страну уже в марте.

Ранее в Китае одобрили условное массовое использование вакцины CoronaVac от коронавируса компании Sinovac Biotech.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины собирается оштрафовать украинскую фармацевтическую компанию "Лекхим" за задержки с поставкой вакцины против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac Biontech. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что препарат должны поставить в Украину до 6 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного медицинского применения в Украине индийскую вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca, а также препарат Pfizer и BioNTech, созданный учеными из США и Германии.

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Автор
София Закревская София Закревская
Темы
Вакцинация в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Вакцина от коронавируса вакцина Sinovac CoronaVac
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