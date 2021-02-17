В Украине за две недели COVID-19 заболели более 3000 медиков

В Украине коронавирус продолжает поражать врачей. Только за последние сутки этот диагноз подтвердили в 329 медицинских работников и это больше всего в этом месяце.

Такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. Кроме этого, статистическая информация содержится на портале Национальной службы здоровья.

По данным главы Минздрава, только в феврале COVID-19 заболели более 3000 медицинских работников.

В Украине COVID-19 массово болеют медики

В частности, по состоянию на определенное число месяца, но с учетом, что данные предоставлены за предыдущие сутки:

2 февраля – 213,

3 февраля – 156;

4 февраля – 220;

5 февраля – 222;

6 февраля – 191;

7 февраля – 96;

8 февраля – 71;

9 февраля – 229;

10 февраля – 298;

11 февраля – 281;

12 февраля – 212;

13 февраля – 226;

14 февраля – 72;

15 февраля – 47;

16 февраля – 179;

17 февраля – 329.

Данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине, в частности, среди медиков nszu.gov.ua

Примечательно, что портал НСЗУ сообщает о 184 заражениях COVID-19 медиков на 15 февраля. Отметим, что здесь показатели по заболеваемости вносятся на дату забора пробы для тестирования, а не на дату получения результатов, как на сайте СНБО.

Данные по коронавирусу с сайта НСЗУ nszu.gov.ua

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