В Украине за две недели COVID-19 заболели более 3000 медиков

Марина Лисничук Пульмонология 10:48, 17.02.2021

В Украине коронавирус продолжает поражать врачей. Только за последние сутки этот диагноз подтвердили в 329 медицинских работников и это больше всего в этом месяце.

Такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. Кроме этого, статистическая информация содержится на портале Национальной службы здоровья.

По данным главы Минздрава, только в феврале COVID-19 заболели более 3000 медицинских работников.

В Украине COVID-19 массово болеют медики

В частности, по состоянию на определенное число месяца, но с учетом, что данные предоставлены за предыдущие сутки:

  • 2 февраля – 213,

  • 3 февраля – 156;

  • 4 февраля – 220;

  • 5 февраля – 222;

  • 6 февраля – 191;

  • 7 февраля – 96;

  • 8 февраля – 71;

  • 9 февраля – 229;

  • 10 февраля – 298;

  • 11 февраля – 281;

  • 12 февраля – 212;

  • 13 февраля – 226;

  • 14 февраля – 72;

  • 15 февраля – 47;

  • 16 февраля – 179;

  • 17 февраля – 329.

Данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине, в частности, среди медиков
nszu.gov.ua

Примечательно, что портал НСЗУ сообщает о 184 заражениях COVID-19 медиков на 15 февраля. Отметим, что здесь показатели по заболеваемости вносятся на дату забора пробы для тестирования, а не на дату получения результатов, как на сайте СНБО.

Данные по коронавирусу с сайта НСЗУ
nszu.gov.ua

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