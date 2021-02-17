В Украине за две недели COVID-19 заболели более 3000 медиков

В Украине коронавирус продолжает поражать врачей. Только за последние сутки этот диагноз подтвердили в 329 медицинских работников и это больше всего в этом месяце.
Такие данные привел министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook. Кроме этого, статистическая информация содержится на портале Национальной службы здоровья.
По данным главы Минздрава, только в феврале COVID-19 заболели более 3000 медицинских работников.
В частности, по состоянию на определенное число месяца, но с учетом, что данные предоставлены за предыдущие сутки:
2 февраля – 213,
3 февраля – 156;
4 февраля – 220;
5 февраля – 222;
6 февраля – 191;
7 февраля – 96;
8 февраля – 71;
9 февраля – 229;
10 февраля – 298;
11 февраля – 281;
12 февраля – 212;
13 февраля – 226;
14 февраля – 72;
15 февраля – 47;
16 февраля – 179;
17 февраля – 329.
Примечательно, что портал НСЗУ сообщает о 184 заражениях COVID-19 медиков на 15 февраля. Отметим, что здесь показатели по заболеваемости вносятся на дату забора пробы для тестирования, а не на дату получения результатов, как на сайте СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
по состоянию на конец прошлого года в Украине заболело более 50 тысяч медиков, сотни – умерли.
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