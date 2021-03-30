Два украинца получили две дозы вакцины от COVID-19, в Польше – в миллион раз больше

В Украине за минувшие сутки, 29 марта, прививку от коронавируса получили 14 432 человека. Из них один был вакцинирован второй дозой. При этом в Польше вакцинацию завершили уже около двух миллионов человек.

С начала кампании вакцинации были привиты 212 898 украинцев. Из них 212 896 получили одну дозу, а два человека завершили вакцинацию, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в городе Киев – 1 740, Днепропетровской области – 1 290, Черкасской – 800, Львовской – 728 и Житомирской – 700. По состоянию на 29 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.

Как сообщает издание РАР, в соседней Польше на утро 29 марта привитых второй дозой было около 1 992 600 человек, а первой дозой – более 5 800 000. Отмечается, что с прошлой недели в стране началась регистрация на прививку людей старше 60 лет.

Вакцинация от коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, некоторые категории украинцев могут получить вакцину от COVID-19 вне очереди в случае наличия остаточных доз. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении и заполнить онлайн-форму.