В Украине установлен рекорд по смертям от COVID-19: данные по областям

В Украине 26 августа от коронавирусной инфекции умерли еще 49 пациентов. Это наибольшее количество летальных случаев от этой болезни, которое было зафиксировано в стране за последнее время.

Такие данные дают сайт СНБО, который мониторит статистику по заболеваемости COVID-19 в целом в мире, и Министерство здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что больше всего жизней за минувшие сутки кооронавирус унес во Львовской области – 7, Киевской – 6, Черновицкой и Харьковской – по 5, в Киеве и на Ивано-Франковщине – по 4, в Ривненской, Закарпатской, Одесской – по 3, Волынской и Днепропетровской – по 2, Запорожской, Винницкой, Житомирской, Полтавской и Николаевской – по 1. Всего в стране от этого заболевания умерли 2403 человека.

Коронавирус в Украине унес жизни более 2 тысяч человек

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, инфекция и дальше распространяется по Украине: в регионах не просто растет количество больных COVID-19, но и тех, кто нуждается в госпитализации. По состоянию на утро 27 августа в больницах находится 6505 человек с диагностированным коронавирусом.

"Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тысячи", – сказал на брифинге глава Минздрава.

Добавим, что за минувшие сутки украинцам провели 41 294 тестирований методами ПЦР и ИФА. По состоянию на утро 27 августа в лаборатории Центра общественного здоровья поступило 2521 сообщение о подозрении на COVID-19, а в целом с начала 2020 года – 171 811 сообщений.

Больше всего смертей от COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за январь-июнь 2020 года от COVID-19 умерли 1112 человек. Из них в 1066 коронавирус был идентифицирован, в 46 – нет.

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