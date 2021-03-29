В Украине циркулирует более 30 генотипов COVID-19: эпидемиолог назвала самый опасный

В Украине сейчас циркулирует более 30 различных генотипов коронавируса. Наиболее актуальным среди них остается его штамм-основатель, а более опасным с точки зрения течения болезни и летальности от нее – британский.

Об этом рассказала врач-эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого и главный специалист Минздрава Наталья Виноград во время онлайн-брифинга по COVID-19. Он транслировался на YouTube-канале "Укринформа".

Прежде всего доктор медицинских наук и профессор объяснила, что в отслеживании пандемии должно быть три очень важных компонента:

насколько правильно организовано оказание медицинской помощи, то есть лечебная сеть;

вирусологический мониторинг – надо знать абсолютно все свойства возбудителя, вызывающего болезнь;

эпидемиологическая составляющая.

Наталья Виноград объяснила опасность британского штамма COVID-19

"Что касается второго компонента – он не был должным образом организован в Украине, поэтому данные о циркулирующих у нас штаммах являются лишь теми, которые мы предварительно получали с опозданием из-за границы, куда присылали образцы. Сейчас уже начались свои исследования, и мы можем сказать, что более важный вопрос не в том, сколько, а какие именно штаммы есть – таких сейчас более 30 различных генотипов", – отметила Виноград.

По ее словам, специалистам следует понимать, откуда приходят эти штаммы – так называемый фактор занесения возбудителя на территорию. Это, объясняет эпидемиолог, позволяет изучить опыт стран, где те или иные мутации COVID-19 распространились впервые, в плане защиты населения и лечения.

Виноград подчеркнула, что в Украине уже есть занесение штаммов коронавируса с самых разных территорий, в частности с африканского континента и многих европейских стран.

"Британский штамм является одним из них, но не первый, возникший B.1.1.7, а измененный. Он значительно быстрее распространяется. Также поражает и клинически манифестирует заболеваниями в младших возрастных группах. Среди зараженных им фиксируется большая летальность не только у нас, но и во всех государствах, где он циркулирует", – подчеркнула доктор медицинских наук.

Она добавила, что британский штамм меняет течение заболевания COVID-19 у пациентов, а также прогноз относительно их выздоровления.

"Плохо, что для лечения здесь не подходят все те препараты, которые ранее были перспективны, но хорошо, что подходят вакцины, которые "закрывают" этот британский штамм. Отслеживание циркулирующих штаммов является реальной возможностью лучше лечить и защищаться от этой болезни", – подытожила Виноград.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что британский штамм коронавируса распространился по всей Украине, что связано с ростом заболеваемости и госпитализаций.