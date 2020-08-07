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/ Пульмонология

В Украине тестируют четыре препарата, которые могут помочь в лечении COVID-19

4.7т
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В Украине четыре фармацевтические компании тестируют отечественные препараты для лечения коронавирусной болезни.

Это давно известные лекарства, которые зарегистрированы и допущены к применению в нашей стране, однако в инструкциях к ним не содержится данных по лечению COVID-19. Об этом сообщает СНБО на странице в Facebook.

"АО "Фармак", ОАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ООО "Биофарма плазма" и Общество с дополнительной ответственностью "Интерхим" осуществляют клинические исследования препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в частности симптоматического", – говорится в сообщении.

По данным Государственного экспертного центра Минздрава, речь идет о клинических испытаниях таких препаратов, как "Амизон makc" (производства АО "Фармак", Украина), "Амиксин ІС" (ОДО "Интерхим", Украина), "Корвитин" (ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", Украина) и "Биовен" (ООО "Биофарма плазма", Украина).

Во время исследования действие препарата тестируют взрослые в возрасте 18-65 лет. В то же время по испытанию "Биовена" и "Корвитина" дополнительно включены в перечень участников лица пожилого возраста (старше 65 лет).

"Украина имеет достаточное количество высокопрофессиональных специалистов и предприятий фармацевтической отрасли, способных создать необходимые для лечения COVID-19 лекарства и вакцины", – подчеркнул секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Скриншот

Скриншот

(Facebook Совет национальной безопасности и обороны Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что ведомство внесло изменения в протокол лечения COVID-19. В частности, из него изъяли два препарата ("Лопинавир" и "Ритонавиром"), а вместо них добавили "Дексаметазон" и "Ремдесивир".

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения СНБО
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