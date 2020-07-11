В Украине тестируют 4 препарата от COVID-19: список

В Украине зарегистрировали четыре медицинских препарата, которые проходят клинические испытания на лечение от коронавируса (COVID-19) – Амизон, Амиксин, Корвитин и Биовен.

Об этом на брифинге в субботу, 11 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все препараты проходят стадию клинических испытаний. Некоторые уже находятся на завершающей стадии. Сразу после завершения испытаний будут сделаны выводы относительно эффективности этих лекарственных препаратов", – отметил глава Минздрава.

Степанов также добавил, что на сегодняшний день вакцины против COVID-19 в мире еще нет.

"Украина активно отслеживает все испытания, которые проходят в мире. Например, есть компания AstraZeneca, которая заявила о производстве вакцины. Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали некий альянс и сделали предварительный заказ этой вакцины", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что вакцина от COVID-19 на украинский рынок может попасть в марте 2021 года, как только появится в мире.