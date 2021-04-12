В Украине создали стандарт для реабилитации пациентов после COVID-19

В Украине разработали стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов, которые переболели COVID-19.
Об этом на брифинге в понедельник, 12 апреля, рассказала замминистра здравоохранения Ирина Микичак. Она отметила, что документ согласуют уже в скором времени.
"Минздрав сформировал ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов с COVID-19. Уже есть наработанные рекомендации в соответствии с ВОЗ, в частности, совместно с Государственным экспертным центром разработан стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов с COVID-19", – сообщила она.
Микичак также сказала, что Минздрав сформировал предложение в Национальную службу здоровья Украины относительно внедрения нового пакета медицинских услуг по реабилитации.
Кроме того, на местах в регионах было поручено обеспечить больных доступом к санаторно-курортному лечению, а также проводить прием профильных пациентов в специализированные санатории сферы управления Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины седьмой раз с начала пандемии внесло изменения в протокол лечения коронавируса.
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