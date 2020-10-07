В Украине резко выросла динамика активных случаев COVID-19

В Украине с начала октября резко вырос прирост количества новых инфицированных коронавирусом к активным больным. Пик пришелся на второй день месяца, когда этот показатель достиг +20,59%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО. Отметим, что именно на них ориентируется правительство при принятии решения о смягчении адаптивного карантина в регионах, в зависимости от уровня эпидемической опасности.

В частности, рывок по количеству активных больных COVID-19 в стране случился 4 октября – 2726 (+ 12,51% по сравнению с предыдущим днем).

По состоянию на 7 октября, активными больными коронавирусом остаются 128 970 человек, что на 22 800 больше чем тех, кто выздоровел. К тому же этот показатель вдвое превышает аналогичный за 7 сентября.

Описание: Ежедневный прирост количества активных больных COVID-19 в Украине. источник: СНБО Alt:

По данным оперативной информации аппарата СНБО относительно преодоления негативных последствий распространения COVID-19, по состоянию на 7 сентября в Украине было зафиксировано 72 585 активных случаев коронавируса.

Отметим, что ежедневный темп прироста активных больных колеблется от 1,8% до 2,6%, в среднем + 2% / день.

Описание: Ежедневный прирост количества тех, кто выздоровел от COVID-19 в Украине. источник: СНБО Alt:

Описание: Рост случаев инфицирования COVID-19 в Украине в октябре. источник: СНБО Alt:

Описание: Рост случаев инфицирования COVID-19 в Украине в сентябре. источник: СНБО Alt:

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Украине обнаружили еще 4753 случая кронавируса, что стало новым рекордом. Всего в стране официально подтверждено 239 337 заражений COVID-19.

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