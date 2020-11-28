В Украине разработали электронный антисептик, убивающий до 99% бактерий. Видео

В Харькове презентован электронный антисептик, который может нейтрализовать до 99% бактерий и вирусов.

Как сообщают "Факты", устройство, разработанное харьковскими стартаперами совместно с Институтом микробиологии и иммунологии им. Мечникова, превращает обычную воду в санитайзер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Преобразование происходит благодаря серебру, к которому у микробов не формируется устойчивость.

Устройство превращает обычную воду в санитайзер

Идею молодых электрохимиков поддержал Украинский фонд стартапов, профинансировав проект на $25 тыс.

Около 300 проведенных исследований показали, что после попадания антисептика на поверхность остается не более 1% микробов – сальмонелл, стафилококков, синегнойной палочки, а также коронавирусов – опыты на последних делали уже в Институте эпидемиологии имени Громашевского.

Кроме того, жидкость не вызывает раздражения кожи или аллергий.

Свои первые санитайзеры стартаперы изготовили на 3D-принтере, но уже с нового года 1 тыс. единиц сделают на украинских заводах, как только будет получен патент.

Электронный антисептик будет стоить около $79. Картридж с серебром надо будет периодически менять, а это до 30% от стоимости самого девайса. Разработчики обещают для украинцев специальную цену.

Как сообщал OBOZREVATEL, у антисептиков нашелся смертельный побочный эффект: какие средства опаснее.

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