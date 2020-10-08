В Украине появятся бесплатные экспресс-тесты на COVID-19: дают результат за 15 минут

Мирослав Семенюк Пульмонология 15:00, 8.10.2020 Обновлено: 16:21, 8.10.2020

Через две-три недели в Украине должно появиться массовое бесплатное тестирование на коронавирус (COVID-19) новыми экспресс-тестами.

Как сообщил в интервью "Украинской правде" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, речь об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство.

"У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, у которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР", – отметил он.

Экспресс-тесты выходят на серийное производство
pixabay.com

Ляшко объяснил, что мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в пробирке происходит реакция, где выделяется РНК.

"Потом из пробирки жидкость наносится на тест-систему, и тест-система показывает – есть COVID-19, или нет", – добавил главный санврач.

По его словам, тесты показывают результат от 15 до 30 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ приняла решение обеспечить поставку 120 млн экспресс-тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

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