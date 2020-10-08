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/ Пульмонология

В Украине появятся бесплатные экспресс-тесты на COVID-19: дают результат за 15 минут

  • Экспресс-тесты на антиген проходят регистрацию в Украине и выходят на серийное производство

  • У них чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР

  • Тесты показывают результат от 15 до 30 минут

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Через две-три недели в Украине должно появиться массовое бесплатное тестирование на коронавирус (COVID-19) новыми экспресс-тестами.

Как сообщил в интервью "Украинской правде" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, речь о экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство.

"У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, у которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР", – отметил он.

Экспресс-тесты выходят на серийное производство

Экспресс-тесты выходят на серийное производство. Источник: pixabay.com

pixabay.com

Ляшко объяснил, что мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в пробирке происходит реакция, где выделяется РНК.

"Потом из пробирки жидкость наносится на тест-систему, и тест-система показывает – есть COVID-19, или нет", – добавил главный санврач.

По его словам, тесты показывают результат от 15 до 30 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ приняла решение обеспечить поставку 120 млн экспресс-тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения Коронавирус
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