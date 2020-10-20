В Украине появится первый дженерик для лечения COVID-19

Виктор Литвиненко Пульмонология 13:05, 20.10.2020 Обновлено: 13:06, 20.10.2020

На украинском фармрынке появится дженерик японского Авигана (фавипиравир). Компания "Микрохим" подала документы для регистрации препарата "Фавипиравир-Микрохим" в Государственный экспертный центр МЗ Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Укринформ.

Известно, что в начале 2020 года фавипиравир был включен в отечественный протокол лечения коронавирусной инфекции. Однако приобрести лекарство было практически невозможно, поскольку оно не было зарегистрировано в Украине.

Фавипиравир – противовирусное средство, которое не только помогает бороться с тяжелыми симптомами заболевания, вызванными COVID-19, но и влияет на патогенез коронавируса.

В Украине появится дженерик японского препарата "Авиган"
microkhim.com.ua

Собственное производство позволит обеспечить необходимое количество препарата в условиях пандемии. Кроме того, цена украинского аналога будет значительно ниже, в сравнении с японским оригиналом.

Как писал MedOboz, американские ученые для выявления коронавируса предложили использовать прибор для определения сахара в крови.

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